Bernal garante compra de uniformes e kit escolar até o fim do ano

Michel Faustino/Capital News O prefeito Alcides Bernal em entrevista à imprensa na manhã desta sexta-feira

O prefeito Alcides Bernal (PP) afirmou na manhã de hoje (9), durante entrevista coletiva no Paço Municipal que, até o fim do ano, a Prefeitura deve lançar licitação para aquisição de uniformes e do kit escolar, a fim de evitar que os alunos da REME (Rede Municipal de Ensino) iniciem o ano letivo sem os materiais.



A preocupação quanto a esta questão foi exposta pela equipe de transição do prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), pelo fato de, até o momento, não haver uma sinalização de que, de fato, os materiais serão adquiridos, o que, por sua vez, incorreria no atraso da entrega aos alunos.



Bernal afirmou que tem feito os esforços necessários para evitar que os alunos fiquem sem os materiais no inicio do ano letivo, o que ocorreu nos últimos dois anos.

“Estamos fazendo de tudo para que a licitação saia ainda este ano. Está quase tudo certo e vamos garantir que nossas crianças tenham kit e uniforme”, finaliza.