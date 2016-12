Bernal finaliza pendências da Prefeitura e organiza gabinete em seu último dia

Após um mandato conturbado, entre idas e vindas, chega o último dia do ano e do mandato do prefeito Alcides Bernal frente à Prefeitura de Campo Grande. Bernal comparece ao gabinete na manhã deste sábado (31), para finalizar pendências e organizar o gabinete.



De acordo com informações da assessoria, o prefeito está em seu gabinete para agenda interna, e encerrará os seus trabalhos no dia de hoje.