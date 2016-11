Bernal diz que quadrilha deu prejuízo de R$ 1 bilhão e samba na cara da população

O prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), fez um desabafo na manhã desta sexta-feira (25), durante entrega de prêmios do IPTU. O prefeito falou da necessidade do pagamento do tributo e aproveitou a oportunidade para dizer que a cidade está se recuperando, após sofrer o maior roubo de sua história.

O prefeito citou a cassação do mandato, que segundo ele gerou um prejuízo de R$ 1 bilhão, após “assalto a Prefeitura com a usurpação do poder”. Apesar de elogiar a Operação Coffee Break, Bernal lamentou a demora para o trâmite.

“É triste saber que eles ainda estão sambando na cara da população e dos poderes constituídos, se sentindo livres, leves e soltos”, criticou. “São criminosos de colarinho branco que estão livres, leves e soltos. Mas acredito que em breve sentirão o peso da mão da Justiça”, acrescentou.

Bernal diz ter a consciência tranquila de que fez o máximo possível, contribuindo com a cidade, sem compromisso com qualquer coisa errada. Ele encerrou as palavras avisando que não poderá fazer a propaganda necessária do IPTU, mas disse esperar uma divulgação via rede social ou de boca em boca.

O Ministério Público Estadual já encaminhou a denúncia da Coffee Break ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que agora aguarda análise do desembargador Luiz Cláudio Bonassini. Ele decidirá se aceita ou não a denúncia contra os envolvidos.