Bernal dará coletiva para falar sobre suspensão da antecipação do IPTU

Deurico/Capital News Prefeito Alcides Bernal irá falar sobre o IPTU

O prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP), dará entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (9), às 9h, para falar sobre a decisão do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul), que suspendeu a antecipação do pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2017.



Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, administração municipal está estudando quais medidas tomar, pois o vencimento do imposto é em 10 de janeiro de 2017, portanto não há antecipação.



Todos os anos os carnês são enviados em dezembro para comodidade do contribuinte, que pode se programar para o pagamento. Desde 2015, o vencimento do IPTU é em 10 de janeiro.



A decisão do conselheiro Ronaldo Chadid, proferida nesta quinta-feira (8), argumenta que a captação de recursos através de antecipação de receita do IPTU 2017, a despeito de seu fato gerador, ainda não ter ocorrido, viola o artigo 37, inciso I, da Lei Complementar número 101/2000; por constituir-se em prática nociva à administração pública.



No início da semana, o prefeito chegou a dizer que o recurso proveniente da antecipação do IPTU seria importante para garantir que a Prefeitura pudesse arcar com o 13º salário dos cerca de 22 mil servidores municipais.