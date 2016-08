Bernal comemora um ano de administração e do retorno de serviços essenciais

Deurico/Capital News Bernal comemora mais um ano de Campo Grande e seu retorno ao executivo

Campo Grande comemora 117 anos e Alcides Bernal o seu um ano de retorno o executivo da Capital neste 26 de agosto após ser vaiado no começo do tradicional Desfile Cívico da Capital da manhã desta sexta-feira (26).

Após ser afastado do cargo o prefeito conseguiu retornar ao cargo sob liminar e encontrou um caos em diversas área da Cidade conforme o prefeito ao sair do palanque, no término do desfile em homenagem ao aniversário da cidade.

“É um momento de festa porque vemos ai um evento que marca um ano a mais da nossa cidade e um ano do nosso retorno com parcerias como a do Exercito que fará a repavimentação das vias. Hoje os salários estão em dia. Os serviços essenciais trâmitando e o momento é de harmonia e desenvolvimento. Ha um ano atrás tinhamos greve em diversas categoria. Havia um caos instalado até com a coleta del ixo paralisado. Hoje os serviços estão acontecendo e estamos trabalhando para que nada fique para trás, nem o 13ª salário” destacou o prefeito.

“Temos que confiar nos poderes constituidos e hoje temos processos trâmitando e eu acredito na Justiça. Ja estão tentando nos calar há muito tempo. Esta atitude contra mim já era previsivel” falou o prefeito sobre o pedido de cassação feito pelo adversário Coronel Davi (PSC).

Segundo Bernal a prefeitura já recorreu sobre a retirada do site da prefeitura do ar e sem se prolongar o prefeito deixou a Afonso Pena por volta das 12h.

A vereadora Luiza Ribeiro (PPS), esteve ao lado do prefeito durante toda a solenidade e também comemorou este um ano do retorno de Bernal à prefeitura.

“Eu acho muito importante que a Justiça tenha devolvido o cargo ao prefeito eleito e neste ano eu achei que muita gente participou do desfile e foi um clima de segurança e estabilidade que só a democracia pode dar sem esquecer o respeito às instituições como vimos hoje” declarou a vereadora.