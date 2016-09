Bernal cai para terceiro lugar e pesquisa traz disputada entre Marquinhos e Rose Modesto para 1º turno na Capital

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Marquinhos Trad e Rose Modesto podem chegar a empate técnico

Disputa para prefeitura da Capital segundo pesquisa do Ibope aponta empate técnico e segundo turno entre o deputado Marquinhos Trad (PSD) e a vice-governadora Rose Modesto (PSDB). Marquinhos apareceu com 31% e Rose 25%, enquato Alcides Bernal cai e fica na terceira posição com 14% das intenções de voto.

A pesquisa foi encomendada pela TVMorena e trouxe também a opinião dos eleitores sobre a atual administração do prefeito Acides Bernal que classificou-se com 33% como regular.

Segundo a pesquisa divulgada neste sábado (3), as intenções de votos para o 1º turno ficaram: 31% para Marquinhos Trad, 25% Rose Modesto, 14% Alcides Bernal e 3% Alex do PT. Os demais 10 candidatos a prefeito aparecem com percentuais de 2% a 1%. Conheça os percentuais: Coronel Dav (PSC) 2º%, Rosana Santos (PSOL), 2%, Arce (PCO)1 %, Athayde Nery (PPS) 1%, Marcelo Bluma (PV) 1%, Pedrossian Filho (PMB) 1%, Suél Ferranti (PSTU) 1% e Aroldo Figueiró e Lauro Davi não pontuaram. Adalton Gacia (PRTB) e Elizeu Amarilha (PSDC), não foram citados. 13% branco / nulo e 5% disseram não saber ou não quiseram responder.

Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de quatro pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral deMato Grosso do Sul (TRE-MS) sob o protocolo MS-07484/2016.