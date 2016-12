Bernal apresenta raio-x das finanças e promete entregar contas da prefeitura no azul

Deurico Ramos/Capital News Alcides Bernal apresenta prestação de contas, fala de dificuldades, mas que vai entregar prefeitura em melhor situação

O prefeito de Campo Grande Alcides Bernal (PP) apresentou na manhã desta quarta-feira (7), no auditório da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), raio-x das contas do Município. Apesar do prognóstico nada animador, o atual chefe do Executivo Municipal garantiu que entregará a prefeitura para o sucessor, Marquinhos Trad (PSD), em melhor condição do que recebeu.



Bernal não deu detalhes sobre a previsão de déficit para 2017 e nem quais medidas seriam tomadas para sanar, em parte, essa situação. A única informação é de que o rombo gire em torno de R$30 milhões por mês.



“Vamos deixar a prefeitura saneada e garantir que o próximo gestor tenha caixa suficiente para arcar com as despesas prioritárias”, comentou.



Durante sua fala, o prefeito destacou os esforços feitos durante sua gestão para restabelecer convênios, por exemplo, com o banco internacional e pleitear recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Mobilidade e Pavimentação, além de ter coloca a Capital com boa capacidade de endividamento, na casa dos 14%.





Deurico Ramos/Capital News O economista Pedro Pedrossian Neto

Na avaliação do economista Pedro Pedrossian Neto, um dos integrantes da equipe de transição de Marquinhos Trad, as perspectivas não são nada animadoras, apesar de um retrato otimista aprestado por Bernal.



Neto destacou que o quadro atual apresenta elevação de despesas e menos receita o que ocasionará problemas na recuperação da economia a partir de 2017.

“Vai ser um ano muito difícil. É preciso postura de responsabilidade com relação a despesas”, afirmou.



Ele destacou que nova gestão deve assumir a prefeitura sem saldo de fluxo de caixa, o que significa que o que for arrecadado em cada mês será usado para as despesas daquele mesmo mês. O déficit de 2015, por exemplo, foi de R$216 milhões.



Solurb

O prefeito Alcides Bernal reclamou do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) quanto a liberação de R$ 28 milhões referentes aos depósitos judiciais que, na visão dele, a prefeitura tem direito.



O dinheiro vem sendo depositado em juízo devido a problemas com a concessionária de coleta de lixo. Segundo Bernal, o Município paga cerca de R$7 milhões a mais a concessionária pelo serviço executado.



Previdência

O secretário de Administração Ricardo Ballock, fez uma breve explanação sobre a situação do déficit da previdência do Município, que deverá ser tratada com prioridade pela gestão de Marquinhos Trad.



Denúncia investigada pelo MPE (Ministério Público Estadual) dá conta do sumiço de R$ 100 milhões da previdência municipal da Capital, entre 2013 e 2016.

Segundo Ballock, os números são progressivos e não há um entendimento correto sobre a questão. O déficit estimado é de R$5 bilhões.