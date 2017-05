Bernal afirma que partido é atacado e desprezado pelo atual prefeito

Desprezado e atacado por Marquinhos Trad (PSD). Essas foram as palavras usadas pelo ex-prefeito Alcides Bernal (PP) ao ser perguntado sobre o possível pedido aos vereadores do partido a irem para oposição.



“Não pedi que saiam da base, até porque o PP não faz parte do governo de Marquinhos Trad e só se sai de onde está e não dá para sair de onde você não está. O PP foi desprezado e constantemente atacado pelo candidato que apoiamos na eleição de 2016”, explica.

Deurico/Arquivo Capital News Alcides Bernal afirma que partido é rejeitado por prefeito

De acordo com Bernal, o atual prefeito teria descumprido todos os itens do acordo firmado nas eleições. “Houve muita perseguição e maledicência aos que apoiaram esse rapaz, mas a vida segue”.

O ex-prefeito afirma que a decisão de apoiar ou não Marquinhos, cabe somente a eles. “Se os vereadores do PP assumem que estão na base, é uma decisão pessoal dos mesmos. Eles sabem o que fazem e torço por Campo Grande”, afirma.



Sobre ser candidato nas próximas eleições, ele nega e diz que o objetivo agora é organizar o partido, trabalhar e torcer para que as coisas melhorem. “Vou organizar o PP, na época das convenções vamos ver. A verdade é que a política exige respeito e agora quero pensar para frente. A cidade está um caos. Quero agora pensar por Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Brasil. Esquece Marquinhos”, conclui.



Eleições



O ex-prefeito Alcides Bernal se candidatou para reeleição no ano passado, e ficou em terceiro lugar no primeiro turno com 26% dos votos, perdendo para a vice-governadora Rose Modesto (PSDB) e Marquinhos Trad, que tiveram 26,62% e 34,57% respectivamente.

Deurico/Capital News Alcides Bernal e Marquinhos Trad

No último dia para definir se apoiaria algum candidato, Alcides Bernal oficializou a parceria co então candidato Marquinhos Trad. A decisão foi divulgada durante entrevista coletiva em um hotel na região central, no dia 8 de outubro.



No dia, foi assinado um documento do PP com 11 compromissos, entre eles: compromisso com ética, respeito ao dinheiro público; compromisso com término e qualidade de obras em andamento; compromisso com transparência; compromisso com eficiência da máquina pública e valorização dos servidores.



Em entervista, na época, Bernal afirmou que apoiaria Marquinhos porque ele assumiu o compromisso da valorização dos nossos servidores públicos e também o compromisso de adotar o nosso programa de governo “Diante disso e do compromisso que ele assume, essa