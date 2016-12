Bernal adia prestação de contas de sua gestão para quarta-feira

Deurico/Capital News O prefeito Alcides Bernal deve prestar contas de sua gestão na próxima quarta-feira

A prestação de contas da Prefeitura de Campo Grande, que seria apresentada pelo prefeito Alcides Bernal (PP), na manhã desta segunda-feira (5), foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 7. O motivo do adiamento , segundo assessoria de imprensa, é que a prestação de contas será ampliada carecendo, portanto, de mais tempo para prepará-la.



“Ficou decidido pela administração municipal que além do financeiro, será apresentado relatório do Instituto de Previdência de Campo Grande ( IMPCG) e obras”, diz nota da assessoria de imprensa.

No evento, devem ser apresentadas as contas relacionadas ao IMPCG (Instituto de Previdência de Campo Grande) e balanço financeiro da Prefeitura como um todo. Além disso, será expostos um relatório de obras na Capital.



Embora seja uma prestação de contas dos últimos quatros anos, Bernal, conforme nota da assessoria, deverá dar ênfase aos seus dois períodos de gestão entre janeiro de 2013 e março de 2014 e do fim de agosto de 2015 até o momento. O período em que a cidade foi administrada por Gilmar Olarte não deve contar com detalhes.



Serviço

A prestação de contas está prevista para ter inicio às 8h e no auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.