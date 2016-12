Bernal abre guerra contra o TCE e acusa órgão de ser usado de forma maliciosa

Cesar Krugel e Mario Bueno/PMCG Prefeito Alcides Bernal deu entrevista coletiva para falar sobre a decisão do TCE

Os inúmeros “bloqueios” de ações da Prefeitura de Campo Grande pelo TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul), levaram o prefeito Alcides Bernal (PP) a fazer duras criticas ao órgão a qual ele diz estar sendo usado de forma “maliciosa” para emperrar diversas ações.

Bernal listou ações que foram “travadas” pelo TCE nos últimos meses, entre elas a mais recente em discussão: A antecipação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2017.



Os questionamentos do órgão quanto à contratação de empresas que atuam no tapa-buraco, da licitação do kit escolar e uniforme, da instalação de lâmpadas de LED e o reajuste da tarifa do transporte coletivo, integram a lista.



“É preciso saber o que ocorre em tudo isso. Ao meu ver, o Tribunal de Contas está sendo utilizado de forma maliciosa com o objetivo de atrapalhar as ações desta gestão”, disse.



Apesar de não atribuir claramente tal influência perante a Corte de Contas, Bernal chama a atenção para a estreita ligação da cúpula do órgão com o PSDB. “O conselheiro (Ronaldo Chadid) - vice-presidente do TCE- , responsável por avaliar as contas do Município - é primo do vereador José Chadid, do PSDB. Por sua vez, o presidente do TCE, Waldir Neves, é ligado ao PSDB”, diz.



Segundo Bernal, ainda nesta sexta-feira, ele deve se reunir com o conselheiro Ronaldo Chadid para discutir, entre outras questões, sobre a decisão de barrar a antecipação do IPTU, a qual ele classificou como danosa e grave.