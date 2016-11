Bancada do PSDB tem carta branca para entrar na disputa pela presidência da Assembleia

Roberto Higa e Victor Chileno/ALMS Bancada do PSDB ainda pode sonhar com a presidência da Assembleia

A bancada do PSDB – formada por oito deputados – recebeu o aval do governador Reinaldo Azambuja para deliberar se entra ou não na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em reunião que aconteceu na manhã desta quarta-feira (23) na casa do deputado Flávio Kayatt, Azambuja reafirmou que a escolha de um eventual nome deve partir dos parlamentares e não irá interferir no processo.



Segundo o deputado Beto Pereira, um dos cotados para assumir a vaga hoje ocupada por Júnior Mochi (PMDB), o governador deixou claro na reunião que a bancada do PSDB tem total liberdade para escolher um nome que eles queiram colocar em apreciação.



Conforme o parlamentar, a bancada deve chegar a um consenso nos próximos dias e apresentar o nome que irá concorrer à presidência.



Na avaliação do deputado, o PSDB tem grandes chances de ter êxito neste pleito por ter o maior número de representantes na Casa, o que, para ele, seria um fator determinante para tal escola.

- Com exceção dos deputados Flávio Kayatt e Ângelo Guerreiro, que por questões pessoais não gostariam de entrar na disputa, todos os parlamentares tem condições de representar o partido, complementa Beto Pereira.



A decisão do PSDB de lançar uma chapa concorrente para o posto que hoje é do PMDB, de certa forma, causa um desconforto na Casa pelo fato do PMDB fazer parte da base governista de Azambuja.



Por outro lado, o atual presidente, Júnior Mochi, articula para ter a maioria dos votos para se manter no cargo, apesar da investida tucana.