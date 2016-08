Bancada de MS se declara favorável a impeachment de Dilma Rousseff

Jonas Pereira e Moreira Mariz/Agência Senado Senadores se apresentaram favoraveis ao impeachment de Dilma

Durante a sessão de julgamento ao impeachment de Dilma Rousseff na noite desta terça-feira (30) senadores de Mato Grosso do Sul se pronunciaram em relação aos votos que definirão sobre a destituição da presidente afastada.

Para a senadora Simone Tebet (PMDB) o voto é a favor da destituição da presidente afastada Dilma Rousseff por considerá-la culpada por uma série de medidas que foram tomadas pela mesma, assim como pelos crimes de responsabilidade fiscal que lhe são imputados.



“Este é um processo político, e não um processo penal. Tenho o dever de decidir em nome do interesse do povo brasileiro e do Brasil. Por isso, também levo em consideração o conjunto da obra”, disse Simone.



Por fim, a senadora falou sobre o prejuízo causado até o momento. “Esta geração e as futuras gerações terão que pagar a conta deixada pela irresponsabilidade da presidente. É por todo o mal que ela causou e está causando à sociedade que eu voto a favor do impeachment”, explicou.

Quem também se pronunciou a favor do impeachment foi o senador Waldemir Moka (PMDB) que disse que o problema já havia sido detectado desde o ano de 2013.



“Tudo começou em 2013, quando o governo passou a utilizar dinheiro dos bancos públicos para pagar as despesas. Já naquele ano o governo não tinha mais como bancar as suas contas sem o socorro ilegal do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES. O ápice se deu em agosto de 2014, em plena campanha eleitoral”, afirmou.

Pedro Chaves (PSC), também senador de MS disse que o processo de impeachment prova que a presidente afastada Dilma Rousseff cometeu crime de responsabilidade durante seu segundo mandato.



“Com a consciência tranquila de que estou cumprindo meu dever cívico, voto, em meu nome e em nome de Campo Grande e do estado de Mato Grosso do Sul, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Espero que o Brasil encontre o caminho da reconciliação, do fortalecimento do pacto federativo, do crescimento econômico e social e da geração de emprego e renda”, concluiu Pedro Chaves.



Ao declarar seu voto favorável ao impeachment, o senador registrou que o julgamento da presidente está sendo feita de maneira transparente, respeitosa, equilibrada e justa.