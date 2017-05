Balanço e planejamento em infraestrutura até 2018 foi apresentado por Miglioli

Com o modelo de gestão para um programa de quatro anos, o secretário de Estado de Infraestrura, Marcelo Miglioli, definiu a maneira do atual governo em gerir os projetos e as obras em Mato Grosso do Sul. O documento, que conteve um balanço dos últimos 28 meses, foi apresentado em reunião na Assembleia Legislativa na manhã de hoje (10).





Deurico/Capital News Miglioli definiu a maneira do atual governo em gerir os projetos e as obras no Estado

“A atual administração não trabalha com pacotes de obras. Nosso planejamento teve início em 1º de janeiro de 2015 e vai até 31 de dezembro de 2018. Os programas estão divididos em Obra Inacabada Zero, Manutenção, Prateleira de Projetos, Infraestrutura Urbana, Pontes de Concreto e Construção e Restauração de Rodovias”, explicou. Das 214 obras inacabadas, 206 foram concluídas e oito estão em andamento, apenas o Aquário do Pantanal não está incluso, pois encontra-se judicializado.



Um dos pontos considerados primordiais para o secretário são os projetos executivos. “A grande fonte financeira é o Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul), no entanto, não é o suficiente para realizarmos todas as obras programadas. Por isso, criamos um acervo de projetos executivos para que, ao obtermos uma nova fonte, seja via Governo Federal ou financiamentos, eles estão prontos. Hoje temos uma prateleira de projetos que gira em torno de R$ 2,5 bilhões”, detalha.



Já os contratos de manutenção de rodovias asfaltadas e não pavimentadas foram unidos para que as empresas vencedoras realizem uma base de obras nas regionais. “Desta forma, o trabalho fica otimizado e existe uma maior capacidade de cobrança por parte do governo. Além disso, não existe a relação de bens com o Estado, já que a construtora é responsável por toda estrutura de equipamentos e veículos utilizados”. Ainda segundo o secretário, 3.270 quilômetros de malha foram restaurados e cascalhados. A intenção é superar 4.000 quilômetros até o final deste ano para distensionar o escoamento da safra e o transporte escolar.



Serão construídas 80 pontes de concreto com o aporte financeiro em torno de R$ 28 milhões da Defesa Civil e R$ 54 milhões de recursos próprios do Estado. “As empresas eram responsáveis apenas pelos assoalhos. Agora, o programa incorporou nos contratos o vigamento. Com isso, vamos melhorar a qualidade no serviço e aumentar a vida útil das pontes”. A expectativa, segundo Miglioli, é a construção de 220 quilômetros de rodovias novas em quatro anos. Sobre a infraestrutura urbana, serão mais de R$ 477 milhões em investimentos.



O presidente do Parlamento Estadual, deputado Junior Mochi (PMDB), agradeceu ao secretário a explanação sobre a programação de obras. “Entendo que foi uma reunião produtiva e esclarecedora à Assembleia, que cumpre o seu papel de acompanhar as ações do Executivo”, disse.