Azambuja volta a paralisar obra para término do Aquário do Pantanal

Deurico/Capital News .Contrato com empresa foi suspenso por mais quatro meses

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) publicou nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial do Estado uma nova paralisação das obras no Aquário do Pantanal, que deveria ser entregue no na gestão do ex-governador André Puccinelli (PMDB).



O peemedebista não terminou a obra e Azambuja também não deu continuidade, fazendo com que já complete cinco anos de execução. No diário desta sexta o governo anuncia nova paralisação.



“Prorrogar a paralisação da execução do sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica do prédio do Centro de Pesquisa e Reabilitação da Ictiofauna Pantaneira e Aquário, no Município de Campo Grande, pelo prazo de 120 dias consecutivos a contar de 29 de outubro de 2016”, diz o terceiro decreto deste ano.



O Governo do Estado alega que a paralisação ocorre por questões judiciais, visto que não há liberação de recursos superiores a 25% de aditivos, conforme prevê a lei, e por questão financeira. O Governo do Estado calcula que o término custe, aproximadamente, R$ 50 milhões e só tem R$ 18 milhões para a conclusão.



A obra do Aquário do Pantanal tinha previsão inicial de custar R$ 84,7 milhões, segundo contrato com a Egelte. Porém, com tantos aditivos, a obra já chega a R$ 176 milhões, extrapolando o que a lei permite que se faça de aditivo.