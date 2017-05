Azambuja viaja à Bolívia para discutir importação do gás boliviano

Deurico/Capital News Rose Modesto assume governo durante viagem de Azambuja

Reinaldo Azambuja (PSDB) inicia nesta quinta-feira (4) sua visita de três dias a Bolívia. No país vizinho, o governador de Mato Grosso do Sul tratará de assuntos referentes à importação do gás boliviano.



Até o próximo sábado (6), estão previstos encontros entre Azambuja e autoridades e ministros locais para debater o assunto.



Cidades como Tarija e Santa Cruz de La Sierra fazem parte do itinerário da viagem. O afastamento de Reinaldo do governo do estado nesse período foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), na manhã da última terça-feira (2).



Por conta disso, Rose Modesto, vice-governadora de Mato Grosso do Sul, assumirá o cargo de Reinaldo Azambuja no Governo do Estado.