Azambuja prorroga por mais dois anos a validade de dois concursos públicos

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) prorrogou o prazo de validade de dois concursos públicos realizados em 2014, ainda na gestão do ex-governador André Puccinelli (PMDB).



O Diário Oficial do Estado traz nesta sexta-feira (9) dois decretos de prorrogação. O primeiro prorroga por mais dois anos o concurso para cargos efetivos da carreira Gestão de Serviços Hospitalares do Quadro Permanente de Pessoal da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul.



O segundo prorroga, também por dois anos, o concurso para cargos da carreira Gestão de Atividades de Trânsito do Quadro de Pessoal do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul.



Além das duas prorrogações, o governador ainda abre duas vagas para o concurso da SAD/FUNSAL, nas funções de psicólogo e enfermeiro.Todavia, não constam os nomes dos dois convocados.