Azambuja participa de Fórum de Governadores do Brasil Central em Goiânia

Assessoria Governo do Estado Azambuja está em Goiânia para reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda em Goiânia (GO) nesta sexta-feira (3), para participar de uma reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central. Na ocasião, o governo goiano apresentará um projeto de ajuste fiscal como “case” para os estados do Centro-Oeste (MS, MT, e DF), além de Maranhão e Tocantins.



Assim como Mato Grosso do Sul, Goiás também está implantando um conjunto de medidas para o controle das despesas públicas. Intitulado “Programa de Austeridade para o Crescimento de Goiás”, ele é composto por proposta de emenda constitucional e projetos de lei. Goiás já reduziu aproximadamente 1,3 mil comissionados e com o ajuste, espera atingir uma economia de aproximadamente R$ 1 bilhão.



O projeto estipula como teto do crescimento de despesas a variação da inflação anual, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou a variação da receita corrente líquida do Estado. O teto ainda será votado na Assembleia Legislativa, assim como em Mato Grosso do Sul.

No estado, Azambuja está finalizando o projeto, que inclui também teto de gastos e modificações na previdência estadual. Ele será entregue na próxima semana para votação dos deputados estaduais.

"Nesse período de turbulências da economia nacional, o desafio maior será cumprir as obrigações e mantendo o equilíbrio das contas sem deixar de fazer os investimentos necessários”, disse o governador.



O Fórum inicia às 8h com assembleia geral e reunião privada dos governadores. As 9h30 está marcada uma entrevista coletiva e logo após a reunião geral aberta à imprensa. O evento acontece no Palácio das Esmeraldas, sede do Executivo de Goiás.