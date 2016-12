Azambuja nomeia Alexandre Bastos para o cargo de desembargador

Arquivo Pessoal Advogado foi o escolhido pelo governador entre três nomes

Foi rápido. Ontem pela manhã (8) o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que nem havia recebido a lista tríplice da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para indicação ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Todavia, bastou a lista chegar para o governador indicar o nome.



No Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (9) já consta a nomeação do advogado como desembargador do Tribunal de Justiça. “Nomear o advogado Alexandre Aguiar Bastos para exercer o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Mato Grosso do Sul”, diz a publicação.



Azambuja tinha três opções, indicadas pela própria OAB, após votação. Os indicados a 32ª vaga foram Alexandre, Gabriel Abrão e Honório Suguita. Eles foram os mais votados em eleição no dia 29 de abril.



A votação foi marcada por polêmica e o advogado Fábio Trad chegou a ingressar com mandado de segurança para derrubar a indicação, alegando que a OAB não deu a publicidade necessária para a votação.



Alexandre Aguiar Bastos assume a vaga deixada pelo desembargador João Batista da Costa Marques, que deixará o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por conta da aposentadoria. Azambuja também nomeou João Antônio de Oliveira Martins Júnior como procurador-Geral de Contas Ministério Público de Contas, para o biênio de 2017 e 2018.