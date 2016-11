Azambuja nega interferência, mas PSDB vai brigar pela presidência da Assembleia

Deurico Ramos/Capital News O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) falou sobre a eleição da Assembleia na manhã de hoje

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) voltou a dizer que não irá interferir no processo para escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa. Entretanto, Azambuja deixou escapar que o partido deve deliberar ainda esta semana o nome de quem irá concorrer à vaga na principal cadeira da Casa de Leis.



“Essa é uma discussão que é restrita ao Legislativa e no meu ponto de vista não deve haver interferência do Executivo. Porém, vamos se reunir com a bancada do PSDB ainda esta semana para definirmos nossa posição. Eu acredito no espirito consensual que sempre reinou na Assembleia”, comenta.



Reinaldo lembrou que tem 20 dos 24 deputados na base de sustentação, mas, por outro lado, o atual presidente da Assembleia deputado Junior Mochi (PMDB) não está disposto a abrir mão da presidência. Pelo contrário, o PMDB já se articula e diz ter 10 dos 13 votos necessários.



Na última semana, o PSDB começou a ventilar à possibilidade de lançar o nome dos deputados Beto Pereira, Maurício Picarelli e Onevan de Matos para concorrer à presidência e esta semana deve chegar a um consenso. Por ter a maioria na Casa, o PSDB não deve abrir mão do posto.