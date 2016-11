Azambuja não sabe se servidores terão aumento em 2017

Wendell Reis/Capital News ..

O governador Reinaldo Azambuja afirmou, nesta quarta-feira (24), que o momento é de cautela e que ainda não é possível saber se os servidores terão ou não reajuste salarial em 2017.



Azambuja comentou uma suposta declaração do secretário Marcio Monteiro (Fazenda), de que neste momento seria uma “insanidade” planejar aumento para os servidores.



Reinaldo explicou que é preciso saber as condições financeiras do País e do Estado em 2017 para avaliar se é possível conceder o reajuste sem ultrapassar os limites prudenciais.



“Não temos definição se vamos dar aumento para os servidores no ano que vem. Existem limites e precisamos trabalhar dentro deles”, disse. “O que o secretário colocou foi uma questão de responsabilidade fiscal. Em outros anos nós conseguimos dar abono e corrigir distorções”.