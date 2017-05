Azambuja lança programa Criança Feliz na Capital e faz entrega de equipamentos no interior

Deurico/Capital News Agenda de Azambuja inclui viagens ao interior do Estado

Nesta segunda-feira (08), o governador Reinaldo Azambuja irá participar do lançamento do Programa Criança Feliz, às 08h30, na Escola Mariluce Bittar, localizada no bairro Guanandi.



O projeto tem como objetivo os primeiros mil dias de vida da criança. A inciativa foi criada pelo Governo Federal a fim de reforçar a implementação do Marco Legal da Primeira Infância

Além do governador, o evento contará com a presença da primeira dama, Fátima Azambuja, do ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, e da titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

No período da tarde, Azambuja irá até Anastácio participar da entrega de patrulha mecanizada para atender a Agricultura Familiar no município, no Clube Simted, às 13h30.



Em seguida o governador do Estado vai até Dois Irmãos do Buriti para também realizar a entrega de patrulha mecanizada para atender a Agricultura Familiar. O evento será às 16h15, em frente ao prédio da prefeitura.

Deurico/Capital News Vice-governadora, Rose Modesto, participa de evento na Câmara Municipal



Já a vice-governadora, Rose Modesto, participou da abertura do evento Sistema Municipal de Esporte e Lazer Garantindo Direitos, na Câmara Municipal dos Vereadores, às 8h. O seminário que irá debater sobre o futuro do esporte da Capital, conta com a presença do ministro dos Esportes, Leonardo Carneiro Monteiro Picciani.