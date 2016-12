Azambuja entrega viaturas, armas e munições e já anuncia mais investimentos para 2017

Deurico Ramos/Capital News Governador Reinaldo Azambuja e secretário José Carlos Barbosa participaram de cerimônia na Praça Ary Coelho

Ao lado do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, o governador Reinaldo Azambuja lançou a campanha “Cidade Segura”, neste sábado (3), e entregou 12 caminhonetes 4X4 para polícias Militar e Civil e para o Corpo de Bombeiros e seis viaturas para a Coordenadoria Geral de Perícias, além de 165 armas e equipamentos de proteção pessoal.



Os 18 veículos foram recebidos do Ministério da Justiça e Cidadania (MJC), como contrapartida pelo efetivo enviado pelas forças de segurança de Mato Grosso do Sul para trabalhar nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.



As armas entregues hoje são 93 carabinas 5.56, sendo 73 para a Polícia Militar e 20 para a Polícia Civil; 70 pistolas semiautomáticas, calibre .40, sendo 58 delas para a PM e 12 para a Polícia Civil; e mais 13.258 munições que serão dividas entre as duas forças; além de 238 equipamentos diversos para a PM; e 206 equipamentos de proteção pessoal para a Polícia Civil.



Em entrevista à imprensa, Reinaldo anunciou que novos investimentos na segurança pública serão entregues já em janeiro do próximo ano. “Nós devemos entregar no final de janeiro, mais de 300 novas viaturas, novos armamentos e equipamentos de segurança e proteção pessoal, para completar o programa MS Mais Segurança que é um investimetno total de R$ 96 milhões, sendo R$ 16 milhões oriudos do governo do Estado e o restante do governo federal”.



CIDADE SEGURANÇA

O objetivo da campanha “Cidade Segura” lançada hoje é de reduzir os crimes, garantindo assim o bem estar da população durante as compras de fim de ano, época em que aumenta significativamente o fluxo de pessoas e a circulação de dinheiro na cidade.



A estratégia é reforçar com mais 400 homens o efetivo policial de todas as unidades subordinadas ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) em Campo Grande. Atualmente, o CPM conta com 900 policiais que também atuarão na “Cidade Segura”, totalizando 1.300 policiais a mais circulando pelas ruas da cidade. O aumento do efetivo se dá pela utilização dos alunos dos cursos de cabos e sargentos da PM, além de militares das unidades administrativas da Polícia Militar.



Com início neste sábado, a campanha segue até o próximo dia 8 de janeiro, com rondas ostensivas e preventivas nas principais avenidas e ruas de todas as regiões da cidade, em shoppings e centros comerciais e feiras livres, em todo o horário comercial e uma hora após o fechamento do comércio.



A Operação Final de Ano também engloba cidades do interior que possuem grande movimentação no fim de ano.