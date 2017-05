Azambuja entrega novo equipamento para Hospital do Câncer em Campo Grande

reinaldo azambuja, governador, reforma administrativa Governador cumpre agenda na Capital nesta terça

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), participa na manhã desta terça-feira (16), de uma visita ao Hospital de Câncer Alfredo Abraão, em Campo Grande. O evento marcará o recebimento de uma versão mais nova do acelerador linear em uso atualmente na unidade de saúde, substituindo o equipamento.



Com a nova máquina, adquirida em parceira entre Hospital, Governo e Ministério da Saúde, a estimativa é de que o número de atendimentos realizados no local dobre, passando de 50 para 100 ao dia.



A medida ainda busca diminuir o de tratamento dos pacientes para doenças como Câncer de Pele, radioterapia de cabeça, pescoço e linfonodos, além de outras patologias oncológicas atendidas pelo antigo aparelho.



Visita de Azambuja a unidade de saúde está agendada para às 9h, no novo prédio do Hospital de Câncer Alfredo Abraão, localizado na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 1.053 Centro.