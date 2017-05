Azambuja entrega equipamentos, visita usina e participa de seminário nesta terça-feira

Deurico/Capital News Governador participa da abertura do Seminário no período da tarde, na Assembleia Legislativa.

Nesta terça-feira (09), a agenda do governador Reinaldo Azambuja será em Chapadão do Sul no período da manhã, e na parte da tarde em Campo Grande.



Às 8h, Azambuja participa da entrega de Patrulha Mecanizada para atender a Agricultura Familiar para o município no Parque de Exposições do Sindicato Rural. No mesmo local, às 9h, irá participar da abertura da Caravana do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) de Chapadão do Sul.



Já às 10h30, o governador se desloca para o Km 15 da MS-425, onde participa da inauguração do Setor de Açúcar da Usina IACO, onde almoça com proprietários, funcionários da usina, além de autoridades que participam do evento.



No período da tarde, Azambuja retorna para a Capital onde participa da abertura do 1º Seminário Internacional Pantanal, Okavango e Everglades Desafios e Oportunidades. O evento está marcado para às 14h, na Assembleia Legislativa.