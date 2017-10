Autorização para uso de drones pela Guarda Civil de Campo Grande é sancionada

A lei nº 5.881/17 que autoriza Poder Executivo municipal a utilizar equipamentos aéreos não tripulados, popularmente, conhecidos como drones em ações na área de segurança pública foi sancionada nesta sexta-feira (6). O projeto é de autoria dos vereadores Otávio Trad (PTB) e Delegado Wellington (PSDB). A legislação foi publicada no Diário Oficial do município.



Para o vereador, a sanção de projetos de leis como esse favorece o trabalho do Executivo Municipal no combate à violência e possibilita o desenvolvimento de estratégias preventivas na área de segurança pública.





Divulgação/Assessoria Vereador Otávio Trad é autor do projeto de lei, junto com o colega de Câmara, Delegado Wellington

Otávio avalia de forma positiva a sanção da lei assim como de outras propostas aprovadas pelo Legislativo Municipal este ano na área de segurança. “Recentemente aprovamos o projeto que institui o Plano Municipal de Segurança Pública em Campo Grande, isso mostra a preocupação do Legislativo e do Executivo Municipal não só em coibir atos de atos de violência, mas também em prevenir e construir um sistema de ações que poderão tornar nossa cidade mais segura.”



Como membro da Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal, umas das preocupações do vereador é desenvolver projetos eficazes na área que possam ser colocados em prática. “Hoje, vivemos um momento de séria crise financeira, e a segurança pública é uma das primeiras afetadas, por isso temos trabalhado para elaborar projetos que sejam viáveis e realmente possam contribuir para reduzir atos de violência e melhorar a segurança na cidade, acredito que temos contribuído com Município nesse sentido”, avalia vereador.



O projeto ao qual o parlamentar se refere é o Projeto de Lei nº 8.434/17, assinado por ele e pelos vereadores Delegado Wellington (PSDB) e André Salineiro (PSDB). O texto prevê a criação e a implantação de uma série de políticas públicas para combater a violência na cidade de Campo Grande assim como identificar fatores de criminalidade. “Existe um empenho da atual gestão e isso está concretizado nos Projetos relacionados à Segurança Pública que foram sancionados. Acredito que nossa cidade precisa desse apoio, dessa união para que a população não sofra mais com a violência”, avalia o vereador Delegado Wellington, parceiro de Otávio Trad, em muitas proposições.





Divulgação/Assessoria Equipamentos poderão ser usados nas operações da Guarda

Entre as medidas propostas pelo projeto consta a implantação de políticas públicas preventivas em todas as áreas da administração pública municipal; a gestão estratégica do Sistema de Segurança Pública Municipal assim como o desenvolvimento de ações de prevenção e controle de delitos. O projeto foi sancionado pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, e a Lei nº 5.865/17 foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 18 de setembro deste ano.