Auditoria mira destino da taxa de iluminação pública em Dourados

Divulgação Vereadora Daniela Hall conversa com ciclistas que utilizam a Avenida Guaicurus

A prefeitura de Dourados deve ser investigada pela Divisão de Fiscalização de Contas de Governo e de Gestão do TCE (Tribunal de Contas do Estado) nos próximos dias. O objetivo é saber o que foi feito pelo dinheiro arrecado pela Cosip (Contribuição para Custeio do Sistema de Iluminação Pública).

De acordo com a vereador Daniela Hall (PSD), autora da denúncia, houve um valor investido em 2018 neste setor de R$ 933 mil, bem menor que os R$ 15,4 milhões arrecadado e com isso vários bairros douradenses sofrem com lâmpadas apagadas e muita escuridão que trazem insegurança a população.

Outras informações que chegaram até a Câmara de Vereadores apontam ainda que o montante de R$ 6 milhões dessa mesma taxa foi desviado de sua finalidade e utilizados para o pagamento de servidores públicos.

Nesta quarta-feira (25), Daniela divulgou o resultado de sua pesquisa e disse que a taxa de “apagão” nos bairros visitados chega a quase 50%. Esse primeiro relatório com 11 bairros vistoriados servirá de base para a vereadora pedir a suspensão da cobrança da taxa de iluminação pública.

"Se a Prefeitura de Dourados não está utilizando os recursos da taxa de iluminação, então não é justo que ela cobre da população. O cidadão paga e tem o direito de receber o serviço. Não é justo pagar por um serviço que não se tem. Então nossa proposta seria suspender a cobrança até que a Prefeitura comprove que o montante que arrecadou foi investido na iluminação pública ou que faça o compromisso de regularizar a situação dos bairros que vivem na escuridão", destaca.

A pesquisa

No bairro Jóquei Clube 44 lâmpadas estão apagadas e 4 postes sem rede elétrica, segundo relatório realizado pela Vereadora. No parque das Nações II foram 56 pontos na escuridão. No Canaã II foram constatadas 20 lâmpadas apagadas e seis postes sem braço ou rede elétrica. Na Chácara Califórnia a vereadora constatou mais de 30 lâmpadas apagadas e 17 postes sem braço ou rede elétrica.

No bairro Dioclécio Artuzi I foram 37 pontos sem iluminação; no Dioclécio Artuzi II foram 48; No Jardim Guaicurus 161 lâmpadas estavam apagadas e 22 postes sem rede elétrica. Na Vila Cachoeirinha 38 lâmpadas estavam apagadas e 8 postes estavam sem rede elétrica. No Parque do Lago I foram constatados 29 pontos de escuridão e na Vila Toscana 22.

A vereadora também rebateu a informação da prefeitura que o problema da falta de iluminação tanto na Avenida Guaicurus como no prolongamento da Marcelino Pires havia sido resolvido. No entanto a vereadora tem feito constantes vistorias nesses locais e constatou que a situação continua a mesma encontrada em janeiro deste ano.

"Vamos atrás das respostas. Vou encaminhar meu relatório, inclusive com a localização dos postes apagados para a Prefeitura, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, visando contribuir para que o