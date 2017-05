Audiência Pública para discutir Políticas Culturais será realizada na próxima quinta-feira

Giuliano Lopes/ALMS Os artistas cobram políticas públicas para o setor

A destinação dos recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC) e a Política Estadual de Cultura serão debatidas nesta quinta-feira (18/5), às 13h, no plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa (ALMS).



Na ocasião, serão discutidos o sistema e Plano Estadual de Cultura, o orçamento destinado à pasta, bem como a formação de comissão exclusiva na ALMS.



Fernanda Teixeira, presidente do Fórum de Cultura do estado, reforça a autogestão dos artistas, sem o apoio do Estado “Ao mesmo tempo em que Mato Grosso do Sul foi pioneiro quando se fala em legislação cultural, os artistas não têm vivido isso na prática. São três anos de total ausência do Estado. Um exemplo é a falta do pagamento do edital de 2015”, explica.



A Audiência contará com a participação de representantes da comissão de cultura da Assembleia Legislativa, do Fórum Cultura de Mato Grosso do Sul, Colegiados Setoriais, Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania e Ministério Público Estadual.