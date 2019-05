Audiência Pública é realizada nesta sexta-feira para discutir a Reforma da Previdência

Divulgação/Câmara de Vereadores A discussão foi proposta pelo vereador Dr. Lívio

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza nesta sexta-feira (24), a partir das 13 horas, Audiência Pública para debater sobre a Reforma da Previdência. A discussão foi proposta pelo vereador Dr. Lívio,o qual considera como “oportuno” para debater o texto da PEC 06/2019, apresentado à Câmara Federal.

Para o vereador Dr. Lívio, “Fomos procurados por integrantes do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário em Mato Grosso do Sul (IBDP/MS) e levamos a sugestão à Mesa Diretora que prontamente nos atendeu”, aponta.

A Reforma Previdenciária será debatida pela primeira vez na Casa de Leis, com a presença de especialistas que irão abordar pontos como a redução do benefício do Benefício de Prestação Continuada, as alterações na aposentadoria rural, nas aposentadorias por invalidez e novas regras para aposentadoria dos professores.

Com transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara de Vereadores: www.facebook.com/camaracgms e os espectadores poderão enviar perguntas às autoridades presentes.

Conforme assessoria da Casa, foram convidados para a audiência os representantes das seguintes entidades:

- Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul

- Sindicato dos Eletricitários de Mato Grosso do Sul

- Associação Comercial de Campo Grade

- Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul

- Ordem dos Advogados do Brasil / MS

- Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal de Mato Grosso do Sul

- Agência de Previdência do Mato Grosso do Sul

- Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande

Ainda segundo a assessoria da Casa, os palestrantes serão:

Juliane Penteado Santana - Advogada previdenciarista. Professora de graduação e cursos de extensão. Graduada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. Pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade da Grande Dourados – Unigran; Coordenadora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP pelo Estado de Mato Grosso do Sul e da região do Centro-Oeste.

Priscila Arraes Reino - Advogada especialista em Direito Previdenciário, Graduada em Direito pela UCDB, Pós-Graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Coordenadora Adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Secretária da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB/MS e membro da Comissão dos Advogados Previdenciaristas da OAB/MS. Diretora na Associação dos Advogados Trabalhistas do MS.

Serviço:

Audiência Pública sobre Reforma da Previdência

Data: 24/05/2019, das 13h às 17h

Local: Plenário Oliva Enciso – Câmara Municipal de Campo Grande, MS. Avenida Ricardo Brandão, 1.600 - Jatiuka Park.