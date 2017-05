Audiência pública e prestação de contas são destaques na Assembleia Legislativa

Assembleia Legislativa Deputados retornam ao trabalho nesta terça-feira

Depois do feriado do Dia do Trabalhador, as atividades na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul retornam nesta terça-feira (2). No decorrer da semana estão previstas sessões solenes, audiências públicas e prestação de contas.



Amanhã a programação começa com reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), no Plenarinho Nelito Câmara. O encontro está marcado para às 8h. Já na quarta-feira (3), está prevista uma sessão solene em comemoração aos 40 anos da Embrapa de Gado Forte. Proposta pelos deputados Junior Mochi (PMDB) e Onevan de Matos (PSDB), a cerimônia será realizada às 19h.



Quinta-feira (4) é dia de audiência pública na Casa de Leis Estadual. Com o tema “A Violência e o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes Indígenas de Dourados e Região”, a sessão será realizada no Plenário Júlio Maia, a partir das 14h. No mesmo local será realizada a sessão solene Medalha do Mérito Força Expedicionária Brasileira, às 18h.



No último dia útil da semana, sexta-feira (5), a Comissão Permanente de Saúde se reunirá para prestação de contas do Poder Executivo da pasta de Saúde, referente ao último quadrimestre de 2016. O encontro está marcado para acontecer às 14h no Plenarinho Nelito Câmara.