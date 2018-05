Audiência pública debate o projeto de lei “Escola sem Partido”

Victor Chileno/ALMS Mara Caseiro é a autora do projeto de lei

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza na próxima quarta-feira (23) a audiência pública para discussão do Projeto de Lei “Escola sem Partido”. O evento, proposto pela deputada Mara Caseiro (PSDB), ocorrerá no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 14h. Os debates antecedem a votação polêmica da proposta que obriga as escolas a afixar cartazes nas salas de aulas, “proibindo professores a promover doutrinação política, religiosa ou sobre a questão de gênero”, conforme texto divulgado pela assessoria da autora do projeto.

Para debater o projeto, também foram convidados representantes da ACP (Associação Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), entre outras entidades.

“Entendemos que essa doutrinação fere a liberdade de consciência do estudante e contraria o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado brasileiro. Além disso, impor ideologias a estudantes ameaça o próprio regime democrático do nosso país”, comentou Mara Caseiro. A audiência pública contará com a presença do fundador e coordenador do movimento Escola sem Partido, o procurador de Justiça Miguel Nagib, de São Paulo.