Audiência pública debate a paralisação das obras de duplicação da BR-163

Divulgação CCR MSVia paralisou às obras na BR-163

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realiza audiência pública para debater a paralisação das obras de duplicação da BR-163, pela concessionária CCR MSVia, nesta sexta-feira (16), a partir das 8h.

A proposição do evento, que é aberto ao público e à imprensa, é do líder do Partido dos Trabalhadores (PT), deputado João Grandão e do presidente da Casa de Leis, deputado Junior Mochi (PMDB).

A audiência será realizada no Plenário Deputado Júlio Maia.