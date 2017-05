Atrasos em prestações da Emha já ultrapassam R$ 60 milhões

Divulgação Atualmente, a EMHA tem 24 mil imóveis na Capital e 91% de inadimpência

A votação do Projeto de Lei Complementar n° 524/17 é de autoria do Poder Executivo Municipal, que visa a que vai abordar a renegociação de dívidas junto à Agência Municipal de Habitação (EMHA) foi adiada para a próxima terça-feira (16), na Câmara Municipal.



De acordo com Diretor-Presidente da Agência, Eneas José de Carvalho Netto, o objetivo é regularizar a situação de quem está com pagamentos pendentes.“Haverá a redução dos juros e melhores condições de pagamento para as pessoas que estão com atraso”.

Anderson Ramos/Capital News

Netto pontua que a EMHA irá ofecere melhores oportunidades de pagamento, porém o morador inandimplente precisa cumprir o que será definido. “Faremos um cronograma de atendimento por bairro e , se caso a pessoa não nos procurar, ela receberá a notificação, se mesmo assim não cumprir haverá a reintegração de posse imediatamente”, alerta.



Segundo ele, os valores das parcelas são variadas, porém não ultrapassam R$270. “Temos casos de pessoas que nunca pagaram e o índice de inacimplência chega a 91%”.



Atualmente, a EMHA tem 24 mil imóveis na Capital. Na próxima sessão, além da renegociação, será discutida a regularização de títulos e a instituição do sorteio em praça pública.