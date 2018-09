Atos contra e pró Bolsonaro estão marcados para este sábado na Capital

Nilson Bastian/Câmara dos Deputados Deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ)

Duas manifestações pró e contra o candidato à presidência da república, Jair Bolsonaro, estão marcadas para este sábado em Campo Grande.

De acordo com os organizadores a caminhada intitulada “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro” está agendado para às 15h, na Praça Cabeça de Boi”, na Rua Dom Aquino c/ Avenida Duque de Caxias, Bairro Amambaí. “Grande ato de repúdio às posições machistas, racistas e homofóbicas do candidato à presidência Jair Bolsonaro. O ato vai tomar as ruas de Campo Grande pra gritar em alto e bom som #ELENÃO. Acreditamos que nós, mulheres, devemos falar por nós mesmas e nos organizarmos com respeito e sororidade. Por isso, a organização deste ato é 100% feminina e horizontal”, afirmou o grupo em nota.

Já o manifesto favorável ao candidato, intitulado “Mulheres a Favor do Bolsonaro” está agendado para às 16h no altos da avenida Afonso Pena, a frente da Cidade do Natal. “Esse evento tem como objetivo se contrapor ao evento criado pelo movimento feminista, para dar continuidade à falácia de que Bolsonaro odeia as mulheres. Como cidadãs de bem, é nosso dever, nos reunirmos e organizarmos como mulheres, mães, trabalhadoras, empresárias, simpatizantes, etc, do futuro presidente do Brasil, a fim de mostrar que não há escolha melhor para um Brasil seguro e respeitoso conosco”, grupo explica.