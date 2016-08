Athayde Nery propõe revitalização da antiga rodoviária da Capital

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Athayde Nery visa apresentar projetos de revitalização

Candidato a prefeito Athayde Nery (PPS), apresenta a proposta de transformar o prédio da antiga rodoviária, localizada na região central da cidade, em um parque tecnológico.

A ideia, inclusive, foi debatida com jovens empreendedores representantes da Conaje (Confederação Nacional dos Jovens Empresários), na tarde desta quinta-feira, dia 25 de agosto. O candidato a vereador pelo PPS, Diego Leite, e o postulante a vice-prefeito, Frederico Valente, também participaram do encontro.

“Temos as faculdades e outras instituições que podem nos auxiliar neste processo. O espaço da antiga rodoviária pode se tornar um local de integração social e institucional por meio da cultura empreendedora, da inovação e tecnologia” enfatiza Athayde.

Mesmo desativado, o prédio da antiga rodoviária abriga 215 salas, mas poucas estão ocupadas. A área total do prédio é de 25 mil metros quadrados. Por estar localizado próximo da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) e de outras entidades ligadas à capacitação e empreendedorismo, a transformação do local por meio de parcerias público-privadas seria de extrema importância para jovens campo-grandenses.

O projeto de Athayde foi bem aceito pelos representantes da Confederação, que aproveitaram o encontro para entregar propostas a serem incluídas no Programa de Governo do novo prefeito de Campo Grande.

“Viemos aqui enquanto instituição e fomos ouvidos. O fato de ele ter acolhido nossas propostas significa um grande avanço”, conclui Marcos Silva, do CJE-ACICG (Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande).