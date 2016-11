Assomasul vai continuar nas mãos de prefeito do PSDB

Divulgação/Assessoria Vice-prefeito Akira e Caravina, prefeito de Bataguassu e candidato

O PSDB, partido do governador Reinaldo Azambuja, deve continuar no comando da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Isso porque o prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, é o mais cotado para substituir Juvenal Neto (PSDB).



Caravina confirmou o interesse em disputar o cargo, mas aguarda uma reunião nesta quarta-feira (30) para conversar com o grupo tucano, bem como o governador Reinaldo Azambuja, e definir a composição.



“O objetivo de todos é o consenso, para que não tenha disputa e a instituição saia fortalecida”, declarou o prefeito, reeleito em Bataguassu. Outros três prefeitos tinham interesse em disputar, mas já haviam declarado que poderiam abrir mão pelo consenso.



Além de Caravina, declaravam interesse o prefeito de Coxim, Aluísio São José (PSB), prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin (PSB), e o prefeito de Jateí, Eraldo Leite (PSDB), que já presidiu a instituição.



“Temos um grupo de prefeitos e vamos encontrar uma alternativa, em um grupo de 30 prefeitos, que estão conversando. Não é uma eleição de grupo político, mas de prefeitos e todos se dão bem com o governador”, declarou Aluísio.



Eraldo também demonstrou disposição para o consenso. Ele relatou que presidiu a instituição por duas vezes e gostaria de voltar a presidir. Todavia, também defendeu consenso. “A entidade não pode sair dividida”, declarou.