Assembleia Legislativa recebe abaixo-assinado para delegacias da mulher 24h

Victor Chileno/ALMS Abaixo-assinado foi direcionado ao governo estadual

Com dez mil assinaturas, um abaixo-assinado solicitando a implantação de mais Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 24 horas na Capital foi apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), na sessão desta quinta-feira (9).



A iniciativa de colher as assinaturas foi da ex-vereadora Luiza Ribeiro (PPS). Mochi fez uma indicação ao secretário estadual da Casa Civil, Sérgio de Paula e ao secretário estadual de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, solicitando o atendimento da reivindicação.



“É de grande importância essa reivindicação. A Assembleia sempre esteve mobilizada no combate da violência contra a mulher e foi aqui que começou o movimento para a criação das delegacias especializadas neste atendimento em Mato Grosso do Sul. Vou pedir para que todos os deputados assinem a indicação ao Governo”, disse Mochi.



Mato Grosso do Sul é o estado com maior taxa de mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica que buscam atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Mapa da Violência 2015 – Homicídio de Mulheres no Brasil. (com assessoria)