Assembleia Legislativa homenageia trabalhadores em sessão

A Assembleia Legislativa faz homenagem ao Dia do Trabalhador. A sessão acontece na quinta-feira (27), às 19h30, no Plenário Deputado Julio Maia, na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9, Parque dos Poderes.



Será entregue a Comenda do Mérito do Trabalho Ministro Wilson Fadul. A solenidade homenageará 26 personalidades representantes de diversas áreas que contribuem para geração de empregos e que lutam pela melhoria das condições dos trabalhadores pensando no próximo.



Trabalhadores autônomos, advogados, empresários, médicos, empreendedores, funcionários públicos e líderes sindicais, serão homenageados.