Assembleia Legislativa debate sobre os impactos das reformas trabalhistas e da previdência nesta sexta-feira

Em audiência publica a Assembleia Legislativa promove nesta sexta-feira (28) um debate sobre os impactos das reformas da Previdência (PEC 287/2017) e Trabalhista, anunciada pelo Governo Federal. O debate foi proposto pelo deputado Amarildo Cruz (PT).

Para o deputado, se aprovadas, as reformas causarão danos irreversíveis. “Serão estragos irreversíveis a todos os trabalhadores do nosso País, seja da iniciativa privada, da área rural, autônomos ou do serviço público, especialmente os mais humildes. Por isso, enquanto pudermos, vamos debater e levar ao conhecimento de toda a população o risco que estamos correndo, na tentativa de barrar esse retrocesso", explicou o parlamentar.



A PEC 287/2017, que está em tramitação no Congresso Federal, altera as regras da Seguridade Social, que abrange a Previdência Social e altera o regime de aposentadoria de todos os trabalhadores do INSS. Já a Reforma Trabalhista são medidas de alteração da Consolidação da Lei Trabalhista (CLT), que, segundo o propositor, reduzirá direitos históricos.



O evento está marcado para as 14h, no Plenário Júlio Maia e será aberto ao público e imprensa.