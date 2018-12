Aprovada emenda de Simone Tebet que pode trazer novas indústrias para o MS

Jefferson Rudy/Agência Senado A senadora Simone Tebet (MDB) foi responsável pela extenção do benefício para o Centro-Oeste

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede isenção de 75% para novos empreendimentos industriais e agroindustriais que se instalarem em Mato Grosso do Sul. A medida também vale para a expansão de empresas que já estão instaladas no Estado.

O projeto original estende o prazo da redução do imposto sobre a renda e adicionais para empresas instaladas nas áreas de atuação da Sudene (Nordeste) e da Sudam (Norte) de 2018 para 2023. A extensão do benefício para o Centro-Oeste ocorreu por atuação da senadora Simone Tebet (MDB). Quando a matéria foi apresentada no Senado, em 2015, pelo hoje presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, a senadora Simone fez um amplo movimento para convencer os colegas de que era fundamental incluir os estados do Centro-Oeste entre os beneficiários, especialmente o Mato Grosso do Sul.

“Esta medida é fundamental para fortalecer o crescimento econômico na região, ajudando, assim, a promover a geração de empregos diretos e indiretos. Como se tratam de novos empreendimentos, isso também vai significar aumento de arrecadação. São indústrias chegando, é o comércio aquecido, a melhoria da infraestrutura e da qualidade de vida da população. Hoje, a concorrência é desleal porque estados do Norte e Nordeste, além de Mato Grosso, já são beneficiados por esta isenção”, disse Simone.

A senadora Simone Tebet ainda ressalta que o incentivo fiscal vai ajudar a atrair empreendimentos que se instalariam em outros países. A medida agora segue para sanção presidencial.