Aprovada em primeira discussão Projeto que prevê criação de órgão para controle de gastos públicos

Projeto foi aprovado durante sessão ordinária na Câmara Municipal de Campo Grande

Entre os projetos discutidos durante sessão ordinária nesta terça-feira (25), os vereadores de Campo Grande aprovaram em primeira discussão o texto do Projeto de Lei nº 8.415/17, que autoriza a prefeitura a controlar, por meio de órgãos centrais, as despesas e empenhos do Município.



Projeto, que é de autoria do Executivo Municipal, prevê que gastos com pessoal e encargos sociais, água, luz telefone, serviços de impressos, fornecimento de gás, combustível, manutenção de veículos, assim como a execução de obras dos órgãos e entidades do Município de Campo Grande, sejam de responsabilidade dos órgãos centrais de controle da prefeitura.



Texto foi aprovado por 25 votos a dois e com emenda da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, determinando que seja mantida dotação orçamentária aprovada para cada rubrica, respeitando o limite de 5% para remanejamentos sem autorização legislativa.





Presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Otávio Trad

Com base na justificativa lista pela prefeitura, a iniciativa tem como ”objetivo promover agilidade e eficiência na gestão do orçamento para o exercício de 2017 e dar maior efetividade às ações e serviços executados pelos órgãos e entidades municipais, visto que poderão dedicar-se exclusivamente à sua atividade fim”.



Para o presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Otávio Trad (PTB), a medida deve proporcionar mais eficiência e dará celeridade às ações do Executivo Municipal. Durante sua declaração de voto, o parlamentar destacou aspectos técnicos da proposição e o cuidado do Executivo em garantir que todas as dúvidas dos parlamentares fossem sanadas antes da votação.