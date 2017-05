Após ser condenada, ex-vereadora Thais Helena vai trabalhar no Asilo São João Bosco

Condenada pela Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico e compra de voto nas eleições de 2012, a ex-vereadora e , Thais Helena, terá que trabalhar dez horas por semana por sete meses, no Asilo São João Bosco. Conforme publicação no Diário da Justiça Eleitoral da última quarta-feira (03), a ex-secretária de Assistência Social de Campo Grande tem cinco dias para começar a trabalhar no local, após a publicação do ofício.



De acordo com o documento, a própria petista solicitou que a conversão da pena restritiva de limitação de final de semana, fosse em serviços à comunidade, já que posssui um buffet infantil.



Thaís Helena também terá de pagar em dinheiro de cinco salários mínimos, no prazo de dez dias após a publicação do edital, além do valor da pena pecuniária objeto da conversão da pena privativa de liberdade ficou estabelecido em 50 salários mínimos, totalizando R$ 51.535, que será paga em serviços à comunidade