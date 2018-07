Após negativa do STJ, decisão sobre libertação de André vai para o Supremo

Deurico/Arquivo Capital News André Puccinelli foi preso no dia 20 de julho

O trio foi preso no dia 21 deste mês pela Polícia Federal, por conta das investigações da 5ª fase da Operação Lama Asfáltica, Papiros de Lama e está no complexo penitenciário de Campo Grande, no Jardim Noroeste. A decisão é do ministro Humberto Martins.

“A não concessão da medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça, do pedido de habeas corpus do pré-candidato a governador pelo MDB André Puccinelli, transfere para o Supremo Tribunal Federal a decisão final a respeito”, explica o partido, em nota.

Os advogados do pré-candidato iniciam imediatamente a preparação de um novo recurso que poderá ser protocolado neste sábado (28), na Suprema Corte, detalha a assessoria da legenda.

O partido continua firme com o projeto da candidatura de André a governador. O MDB tem sua convenção prevista para o dia 4 de agosto quando devem ser lançadas as candidaturas e confirmadas as alianças.

Sobre os novos recursos jurídicos, os advogados do partido preferiram não adiantar detalhes, mas asseguraram que são medidas cujos resultados podem ser anunciados já nos próximos dias.