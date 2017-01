Após escandalos Seleta e Omep, Vereadores criam Comissão Representativa; Além desta outras três foram criadas

Deurico/Capital News ..

Após escandalos envolvendo funcionários e comissionados da Seleta e Omep, durante sessão extraordinária deste domingo (01), os vereadores em consenso optaram em criar a Comissão Representativa Seleta/Omep, para acompanhar o caso.

Outras três comissões formadas foram: Comissão representativa para o Recesso da Casa de Leis; Comissão de Acompanhamento da Reestruturação do IMPCG; Comissão de Acompanhamento da Redação Final da Reforma Administrativa da Prefeitura.



As comissões são formadas pelos vereadores que se dispuseram a avaliar as situações e ponderar as necessidades de alterações ou sugestões para que seja colocada em votação nas sessões ordinárias que ocorrerão a partir do dia 15 de fevereiro, quando serão retomados os serviços de plenário da Casa de Leis.



As comissões estão compostas da seguinte maneira:



Comissão Representativa para o Recesso do dia 01 de janeiro ao dia 17 de fevereiro.





Vereador Carlão PSB

Vereador João Cezar Matogrosso PSDB

Vereador Ayrton Araújo PT

Vereador Valdir Gomes PP



Comissão Representativa Seleta/Omep



Vereador Valdir Gomes PP

Vereador Fritz PSD

Vereadora Darhleng Campos PP

Vereador Lucas Lima SD

Vereadora Cida PTN

Vereador Pastor Jeremias Flores PTdoB

Vereador Papy SD



Comissão de Acompanhamento da Reestruturação do IMPCG



Vereador Fritz PSD

Vereador William Maksoud PMN

Vereadora Cida PTN

Vereador Dr Livio PSDB

Vereador Pastor Jeremias Flores PTdoB



Comissão de Acompanhamento da Redação Final



Vereador Dr Livio PSDB

Vereador Junior Longo PSDB

Vereador Chiquinho Telles PSD

Vereador Otávio Trad PTB

Vereador Odilon de Oliveira PDT