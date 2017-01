Após eleições, Rose Modesto e Marquinhos Trad se encontram em primeira agenda pública

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Gestores apresentarão à imprensa detalhes sobre convênio que será firmado para serviços de tapa-buracos

Adversários políticos na disputa pela Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2016, a governadora em exercício Rose Modesto (PSDB) e o prefeito Marquinhos Trad (PSD) tem agenda conjunta na manhã desta terça-feira (10) no Paço Municipal.



Eles concederão entrevista coletiva à imprensa para dar detalhes sobre o convênio que será firmado entre os poderes para serviços de tapa-buracos na Capital, conforme já noticiado pela reportagem.



Na ocasião, os gestores devem informar sobre o valor dos investimentos do convênio. A coletiva também terá a presença do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese e do secretário de Estado da Infraestrutura, Marcelo Miglioli.



Rose estará no primeiro dia como governadora em exercício em 2017, já que do dia 10 ao 30 o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) sai para férias.