Após 12 anos na Câmara, Siufi toma posse como deputado estadual

Natália Moraes/Capital News Ex-verador Paulo Siufi durante cerimônia de posse como deputado estadual

Após 12 anos na Câmara Municipal de Campo Grande, o ex-vereador Paulo Siufi (PMDB) foi empossado deputado estadual durante a primeira sessão ordinária do ano da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (7).



Emocionado, Siufi iniciou o discurso falando das influências do primo Nelsinho Trad (PTB) e do ex-governador, André Puccinelli (PMDB), para que entrasse na política. “Um me colocou na vida pública e o outro me estimulou”, se referiu Siufi a Nelsinho e André, respectivamente. Ambos os citados participaram da cerimônia de posse.



Siufi falou ainda sobre a sua trajetória política e citou a "família solidificada". Ele foi cumprimentado pelo presidente da Casa, Junior Mochi (PMDB), que deu as boas-vindas. "Que possa contribuir com seu trabalho parlamentar para o aperfeiçoamento de Mato Grosso do Sul", disse Mochi.





Natália Moraes/Capital News Deputado estadual, Paulo Siufi

“Ali é minha casa”, afirmou Siufi se referindo a Câmara Municipal em entrevista à imprensa. Apesar disso, o deputado garantiu que irá levar a experiência parlamentar da Câmara para a Assembleia, agradecendo o apoio da bancada do PMDB antes mesmo de ter decidido assumir a vaga no legislativo estadual.



Ele citou ainda que o maior desafio do seu mandato será recuperar os dois anos “perdidos”, uma vez que ele está assumindo o cargo faltando apenas metade do mandato para terminar. Na Câmara, Siufi havia acabado de se reeleger e teria quatro anos de trabalhos pela frente.



Segundo Suplente do PMDB, Siufi ocupará a vaga deixada por marquinhos trad (PSD), que hoje comanda a prefeitura da capital. A primeira suplente, Delia razuk (PR) foi eleita prefeita de Dourados.



Governo 2018

Momentos antes de sua posse, o deputado também declarou em conversa com jornalistas que, se dependesse dele, Puccinelli seria candidato ao governo em 2018. Garantiu ainda que não haverá disputa interna no PMDB, mas afirmou que tudo indica que o partido terá candidatura própria nas eleições do ano que vem. “Dentro do nosso partido, nós aprendemos com os erros do passado”, declarou.