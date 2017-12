Ao lado de Rodrigo Maia, Deputada Tereza Cristina assina filiação ao Democratas

Divulgação/Democratas O Democratas tem bons políticos e representa as mudanças que o país espera que façamos”, assegurou

A Deputada Federal Tereza Cristina (MS) assinou na tarde desta terça-feira (19) sua filiação ao Democratas. O evento aconteceu na liderança do DEM na Câmara dos Deputados e contou com a presença de parlamentares da bancada e do presidente da Casa, Rodrigo Maia (RJ). “É uma alegria estar em um partido que pensa o país”, afirmou Teresa Cristina. “O Democratas tem bons políticos e representa as mudanças que o país espera que façamos”, assegurou.

O líder do Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho (PB) destacou a qualidades da parlamentar. “A deputada Tereza Cristina é um excelente quadro”, ressaltou. “Tem experiência, já exerceu a liderança do PSB e presidirá a Frente Parlamentar da Agropecuária em 2018”, pontuou. “Sem dúvida, vai agregar muito à nossa bancada”, acrescentou, lembrando que a chegada de Teresa Cristina, junto com o deputado Mandetta (MS), vai reforçar o protagonismo do DEM no estado do Mato Grosso do Sul.

O deputado Mandetta disse que a parceria com Tereza Cristina já vem de longa data e que será um prazer tê-la também como colega de bancada. “A Tereza tem uma trajetória dentro do setor produtivo do Mato Grosso do Sul, que é um divisor de águas com a atuação dela como secretária da produção, onde alavancou a economia do nosso estado”, disse.

O presidente da Casa, Rodrigo Maia, exaltou as qualidades de Tereza Cristina. “É uma parlamentar experiente, que teve um gesto de muita grandeza ao abrir mão da liderança de seu partido para se filiar ao DEM”, disse Maia. “Nossa bancada está crescendo, mas, independente dos números, estamos crescendo em qualidade, atentos às demandas da sociedade e sem abrir mão de nossos princípios”, concluiu.