Alms promulga lei que reorganiza carreira de Gestão em TI em MS

Alms/Cedida Servidores estaduais e o deputado Professor Rinaldo participaram da promulgação da lei

Um reunião, que contou com a om a participação de servidores estaduais, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul promulgou a Lei Estadual 5.258, que dispõe sobre a reorganização da carreira de Gestão de Tecnologia da Informação. O documento foi assinado pelo presidente da Assembleia, Junior Mochi (MDB).

De acordo com a Casa de Leis, PL foi aprovado pelos deputados estaduais no último dia 29 de agosto. A nova legislação dispõe sobre a reorganização da carreira de Gestão de Tecnologia da Informação, integrada por cargos efetivos do Grupo Ocupacional Gestão Governamental do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras do Poder Executivo e reestrutura o quadro de pessoal efetivo da Atividade Gestão da Tecnologia da Informação na Secretaria de Estado da Fazenda.

“O projeto é o reconhecimento mínimo da carreira que cuida de informações importantes e essenciais para o Estado. A partir da promulgação da lei, os servidores poderão dialogar com o Governo para a definição das diretrizes do Plano de Cargos e Carreiras, o que também fortalecerá a categoria”, afirmou Mochi.

“É muito importante para nós esse trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa, que sempre nos recebeu muito bem e que hoje nos garante um direito”, afirmou o presidente do Sindicato dos Profissionais de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação de Mato Grosso do Sul, Abelardo Teixeira Fraga.

Segundo ele, “tudo vai mudar” para os 115 servidores estaduais de carreira – mais de seis mil no total, incluindo os da iniciativa privada. “A nossa carreira havia sido extinta no Governo passado e há 13 anos estávamos lutando para retomar nossos direitos. A lei retoma a carreira e muda a qualificação para gestão. Ou seja, as informações estratégicas não ficarão mais à mercê de terceiros, mas sob os cuidados de profissionais do quadro efetivo. Com a nova lei os servidores poderão pleitear novas conquistas”, reiterou Fraga.