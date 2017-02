Alexandre de Moraes é aprovado para STF pela Comissão de Constituição e Justiça

Divulgação/Assessoria Mais uma votação irá aconteceu nesta quarta-feira

Alexandre de Moraes, de 48 anos, foi aprovado para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A sabatina durou 11 horas, com perguntas de 40 senadores. A indicação foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e ainda será votada pelo plenário na casa.



Para ter a nomeação aprovada, Alexandre de Moraes precisa ter, no mínimo, os votos favoráveis de 41 dos 81 senadores no plenário do Senado, em votação. De acordo com a Agência Brasil, ele foi indicado pelo presidente Michel Temer para o lugar do ministro Teori Zavaski, morto na queda de um avião em janeiro.



Ministro licenciado da Justiça, Moraes chegou ao Senado acompanhado da esposa e negou que tenha advogado para uma organização criminosa de São Paulo. A sabatina começou por volta das 10h com diversas questões de ordem da oposição pedindo o adiamento da reunião.



O ministro licenciado da Justiça defendeu a regulamentação do poder de investigação do Ministério Público e a mudança da Lei Orgânica Nacional da Magistratura para possibilitar penas mais severas a juízes condenados por atos ilícitos.