Alegando necessidade, Azambuja quer aumentar desconto da previdência

Deurico Ramos/Capital News

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) já definiu uma das mudanças da esperada reforma administrativa que prometeu ainda neste ano. A primeira não agradará os servidores, que terão um desconto maior na Previdência.



O governador anunciou, em entrevista ao Bom Dia MS, da TV Morena, que vai seguir exemplo do Governo Federal, aumentando o percentual descontado do servidor na Previdência, passando de 11% para 14%.



Segundo Azambuja, só neste ano a previdência deve gerar prejuízo de R$ 738 milhões para o Estado. Ele ainda quer discutir as mudanças com sindicatos e servidores, para explicar os motivos que levaram ao reajuste. Entre eles, o fato das pessoas estarem vivendo mais.



“São medidas necessárias para o equilíbrio. Controle de gastos é você não aumentar suas despesas acima do aumento das receitas, para ter um estado equilibrado e que cumpra suas obrigações", declarou.



O governador também declarou novamente que vai reduzir o número de secretarias, mas não detalhou qual se fundirá com outra ou deixará de existir. A reforma também inclui redução no número de comissionados. Segundo Azambuja, o estudo é feito com muito critério, para que a qualidade do serviço prestado não seja prejudicado.