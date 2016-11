Alcides Bernal lança IPTU 2017 e entrega prêmios nesta sexta-feira

O prefeito Alcides Bernal (PP) participa na manhã sexta-feira (25) do lançamento da campanha do IPTU 2017 e faz a entrega de prêmios aos contribuintes que pagaram em dia o tributo referente ao no de 2016.



Segundo informações da assessoria de imprensa de Bernal, a solenidade acontece a partir das 09h39m, no auditório da esplanada, na Avenida Mato Grosso com a Calógeras.